Petrol-Diesel Price: नोएडा में सस्ता और पटना में महंगा हुआ पेट्रोल, चेक करें रेट

Petrol-Diesel Price: गुरुवार को पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं , आज भी चारों महानगरों समेत देश के लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल-डीजल के भाव में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन यूपी-बिहार के कुछ जिलों में आज तेल के दामों में अंतर हुआ है। यूपी के नोएडा में पेट्रोल 35 पैसे सस्ता और डीजल 32 पैसे सस्ता हुआ है। जिसके बाद यहां पर एक लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमश: 96.65 रुपये और 89.82 रुपये हो गई है तो वहीं पटना में एक लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमश: 107.80 रु और 94.56 रु हो गई है। हालांकि कच्चे तेल के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव 87.45 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है तो वहीं डबल्यूटीआई क्रूड का रेट 85.41 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। मालूम हो कि घरेलू तेल की कीमतें हर रोज सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं।

English summary

Petrol-Diesel Price : Fuel Rates Today have remained unchanged on 21st November But Oil became cheaper in Noida and costlier in Patna, know what is the rate.