Allahabad Bank: 15 फरवरी से बदल जाएगा इस बैंक के नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से जुड़ा नियम

नई दिल्ली। Allahabad Bank. अगर आपका बैंक खाता इलाहाबाद बैंक में है तो आपके लिए ये खबर बेहद अहम है। इलाहाबाद बैंक का विलय पिछले साल इंडियन बैंक में कर दिया गया है। बैंकों के विलय के बाद अब दोनों बैंकों के सर्वर अपग्रेड किए जा रहे हैं। 12 फरवरी को देर रात से दोनों बैंकों के सिस्टम अपग्रेडेशन का काम शुरू किया जाएगा। सर्वर अपग्रेडेशन की प्रक्रिया 72 घंटों तक चलेगी । इंडियन बैंक ने ट्वीट कर खाताधारकों को इसकी जाानकारी दी है।

Dear e-AB Customers, Due to technical merger, Internet Banking shall be available at this new URL: https://t.co/f8KEHBpg4U w.e.f 14.02.2021 and for Mobile Banking Download on Android: https://t.co/ZEJ4SgAAx8 or iOS: https://t.co/unvhkkkmQw#IndianBank #TwiceAsGood #Announcement pic.twitter.com/RNlLhohmJb