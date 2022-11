New Rules from December 2022: CNG होगी सस्ती या घटेंगे LPG के दाम? 1 दिसंबर से बदलने वाले हैं कई नियम

1 दिसंबर से YES Bank अपनी बैलेट Alert सर्विस को बंद कर रहा है। गुरुवार के बाद से ये सर्विस उन्हीं को मिल पाएगी जिनका सब्सक्रिप्शन पैकेज बचा हुआ है।

दिसंबर में कुछ नियमों में बदलाव (Rules changes from 1st December 2022): नए महीने का पहला दिन जहां लोगों की सैलरी से जेब गर्म करता है, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे खर्चे लेकर भी आता है इसलिए कहा जाता है कि महीने की पहली तारीख खुशी और गम दोनों लेकर आती है यही नहीं महीने के पहले दिन बदलाव भी बहुत ज्यादा होते हैं। दिसंबर की पहली तारीख भी इससे अछूती नहीं है।

चलिए विस्तार से जानते हैं कि गुरुवार को देश में क्या- क्या बदलाव होने जा रहे हैं...

Will CNG be cheaper or will LPG prices decrease? Many rules are going to change from December 1, Details here.