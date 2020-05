आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक उपक्रम की नई नीति की घोषणा, प्रतिबंधित सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी मिलेगी इजाजत

Business

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। इस दौरान उद्योग-धंधे बंद रहे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज की सभी पांच किस्तों को लेकर वित्त मंत्री ने घोषणाएं कर दी हैं। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सार्वजनिक उपक्रम के लिए नई नीति की घोषणा सरकार ने की है।

वित्त मंत्री ने मुताबिक पिछले कुछ समय में भारत और दुनिया में कई बदलाव देखे गए हैं। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में भी बदलाव की जरूरत है, जिस वजह से प्रतिबंधित सेक्टर में अब प्राइवेट सेक्टरों को इजाजत मिलेगी। जल्द ही सरकार नई पब्लिक सेक्टर पॉलिसी की घोषणा कर देगी। इसमें रणनीतिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में तय किया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक जिन क्षेत्रों में जनहित में सार्वजनिक क्षेत्र की जरूरत है, उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि रणनीतिक क्षेत्र में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम शामिल रहे। वहीं गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर दिया जाएगा।

A new #AatmanirbharBharat will stand on a new Public Sector Enterprise Policy

In strategic sectors, at least one enterprise will remain in the public sector but private sector will also be allowed

In other sectors, PSEs will be privatized #AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/9eYyjaNgZl