Allahabad Bank के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, IFSC कोड से लेकर चेकबुक तक, आज से बदले कई नियम

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। Allahabad Bank Impotant News. अगर आपका बैंक खाता इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) में हैं तो आपके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। 15 फरवरी यानी आज से बैंक से जुड़े क नियमों में अहम बदलाव हुए हैं। आईएफएससी से लेकर चेकबुक तक, नेट बैंकिंग से लेकर पासबुक तक आज से इलाहाबाद बैंक से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव हुए हैं। बैंक की ओर से इस बारे में ट्वीट कर अहम जनकारी दी है।

Banking News: RBI ने इस बैंक पर कसा शिकंजा, खाताधारक नहीं कर पाएंगे लेनदेन, जानें क्या है वजह

Thank you for your support during the amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank. It paved way for the smooth transition. We request you to kindly make a note of the important changes effective from 15th February 2021. Help us to serve you better.#IndianBank #TwiceAsGood pic.twitter.com/sQ61uOur5J