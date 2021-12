गुजरात सरकार ने विमान ईंधन पर 5 % VAT घटाया, आधी रात से लागू

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल के बाद अब गुजरात सरकार ने विमान ईधन पर वैट घटाया। गुजरात सरकार ने सोमवार को ATF पर वैट में 5 फीसदी की कटौती की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। सरकार के इस कदम से विमान किराए में कटौती की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को प्रेस नोट जारी कर कहा गया है कि सोमवार मध्यरात्रि से एटीएफ पर 5 फीसदी वैट कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार के फैसले के बाद रात 12 बजे से यहां एएफटी पर वैट 5 फीसदी कम हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इस फैसले की तारीफ की जा रही है। एटीएफ पर वैट कम होने से एयरलाइन कंपनियां किरायों में कटौती कर सकती हैं। जिसका असर पर्यटन को बढ़ावा देने में होगा।

CM Bhupendra Patel has decided to reduce value-added tax rate on Aviation Turbine Fuel used in aviation services by 5%. This reduction will take effect from this midnight. Due to this people-oriented decision,tourism activities in the state will get boost: Gujarat CMO

