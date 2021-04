कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को FD पर ज्यादा ब्याज दे रहा है ये सरकारी बैंक, ऐसे उठाएं फायदा

Business

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने के लिए बैंकों ने भी अपने ग्राहकों को लुभावने ऑफर देने शुरू कर दिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफर दिया है कि जो लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाते हैं, उन्हे फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स में 25 बीपीएस यानी 0.25 फीसदी ज्यादा ब्याज मिलेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष जमा योजना की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के तहत कोविड-19 वैक्सीन लगवा चुके लोगों को बैंक मान्य कार्ड दर पर 0.25 फीसदी अधिक ब्याज देगा। बैंक ने इस स्कीम को इम्यून इंडिया डिपॉजिट योजना नाम दिया है। इसकी परिपक्वता अवधि 1,111 दिन की होगी। बैंक इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक (सीनियर सिटीजंस) को उन्हे एफडी पर मिलने वाले ब्याज के ऊपर 25 बीपीएस ज्यादा ब्याज देगा। बैंक ने अपने अधिकारिक बयान में कहा है कि वैक्सीन की सिंगल डोज लगवाने वालों को भी इसका फायदा मिलने वाला है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्कीम के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक विशेष डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। जिसका नाम इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम है। इस स्कीम के तहत, जो भी कोरोना टीका लगवाएगा उसको 1,111 दिन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर 0.25 फीसदी ज्यादा ब्याज मिलेगा।

To encourage Vaccination under COVID 19, Central Bank of India launches Special Deposit Product “Immune India Deposit Scheme” for 1111 days at an attractive extra Interest rate of 25 basis points above the applicable card rate for Citizens who got Vaccinated.#Unite2FightCorona pic.twitter.com/MKEJaHgMpE