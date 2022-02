निर्मला सीतारमण से पूछा- क्या 54 चीनी ऐप्स बैन होने से कारोबार पर पड़ा असर? जानिए वित्त मंत्री का जवाब

Business

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 22 फरवरी। चीन के खिलाफ भारत की डिजिटल स्ट्राइक जारी है, बीते दिनों केंद्र सरकार ने 54 ऐप्स को बैन कर पड़ोसी देश को बड़ा झटका दिया था। मंगलवार को चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के बारे में पूछे जाने पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'ऐप्स बैन किए जाते हैं क्योंकि वे किसी न किसी तरह से देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक पाए गए। हमने पहले भी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जैसा कि साल 2020 में किया गया। हालांकि आयातकों की आवश्यकता पर व्यापार जारी है।'

गौरतलब है कि भारत सरकार ने सरकार ने चीनियों पर शिकंजा कसने का प्लान बना लिया है। इसी महीने 14 फरवरी को भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें एक मशहूर गेम भी शामिल था। इसके पीछे का कारण देश की सुरक्षा को खतरा बताया गया है। इससे पहले भारत ने टिकटॉक, वीचैट समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किया था। उससे कुछ दिनों बाद ये कार्रवाई 118 अन्य चीनी ऐप्स पर की गई। चीनी ऐप्स शुरू से ही संदेह के घेरे में रहे हैं। इनकी निगरानी के बाद ये पाया गया कि ये भारतीय यूजर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं। आशंका है कि वो उस डेटा को आगे किसी को बेच देते हैं।

