मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए CM योगी का अखिलेश-जयंत पर वार, कहा- माल वही है, लिफाफा नया है

Bulandshahr

oi-Vinay Saxena

बुलंदशहर/मथुरा, 02 फरवरी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बुलंदशहर के सिकंदराबाद और मथुरा के छाता में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी के निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की जोड़ी रही। सीएम योगी ने कहा कि 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तब लखनऊ वाला लड़का सत्ता में था और हत्या करवा रहा था। तब दिल्ली वाला लड़का कहता था कि दंगाईयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये लोग नए कवर के साथ फिर से आ गए हैं, माल वही है लेकिन लिफाफा नया है।

'इस जोड़ी की तरह 2017 और 2014 में भी ऐसी ही जोड़ी आई थी'

सीएम योगी ने कहा, ''2 लड़कों (अखिलेश-जयंत) की इस जोड़ी की तरह 2017 और 2014 में भी ऐसी ही जोड़ी आई थी। लोगों ने लखनऊ, दिल्ली के इन लड़कों को दिखाया कि ये लायक नहीं हैं। मुजफ्फरनगर दंगों में लखनऊ का लड़का (अखिलेश) हत्या करवा रहा था, जबकि दिल्ली का लड़का (राहुल गांधी) ने दंगाइयों का समर्थन किया।''

#WATCH Like this pair of 2 boys (Akhilesh-Jayant) a similar jodi had come up in 2017, 2014.People showed these boys from Lucknow, Delhi they're not worthy. In Muzaffarnagar riots, Lucknow boy (Akhilesh) was getting murders done while Delhi boy(Rahul Gandhi)supported rioters:UP CM pic.twitter.com/pbFNbxgTjy