नई दिल्‍ली, 06 जुलाई: शेर को मिला सवा शेर कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहावत बिलकुल चरितार्थ होती नजर आ रही है। शेर जो जंगल का राजा होता है उसके साथ एक जानवर ने ऐसा किया कि वो अपने दो शेर साथियों के साथ जान बचाकर भागता नजर आ रहा है।

Video:3 Lions alone were done by Hippo, the lion was forced to run away by pressing its tail