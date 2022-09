Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 03 सितंबर: सांप में अजगर सबसे खतरनाक होता है। इसके चंगुल में अगर कोई फंस जाए जो उसकी जान बच पाना नामुमकिन होता है। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला अधिक बलवान होता है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अजगर ने एक कंगारू को धर दबोचा लेकिन उसे दूसरे कंगारू दोस्‍त ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी।

English summary

python was on the verge of swallowing a kangaroo, then another came and saved the life of a friend