Video: सिंघम स्टाइल में दौड़ते हुए पुलिस ने पकड़ा मोबाइल चोर तो विभाग ने कैश प्राइज देकर कहा- Thanks

Bizarre

oi-Pallavi Kumari

मेंगलुरु, 14 जनवरी: अगर आप बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों के फैंस हैं तो आपने 'चोर-पुलिस' चेज सीक्वेंस तो देखे ही होंगे। ऐसा ही एक वीडियो में इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंगलुरु के पुलिस ने सिर्फ 10 मिनट में सिंघम स्टाइल में दौड़ते हुए मोबाइल चोर को पकड़ा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेंगलुरु की सड़कों पर नेहरू मैदान के पास उस वक्त लोग हैरान रह गए जब असिस्टेंट रिजर्व सब-इंस्पेक्टर (एआरएसआई) वरुण अल्वा को लोगों ने एक मोबाइल चोर को दौड़कर पकड़ते हुए देखा। अब मेंगलुरु पुलिस विभाग ने कैश प्राइज देकर सब-इंस्पेक्टर वरुण अल्वा को सम्मानित किया है।

Update: On Thursday, the Mangaluru City Police Commissioner announced Rs 10,000 cash reward for Assistant Sub-Inspector Varun Alva and felicitated him.

The probe has revealed that the accused operated in Mangalore city and have been involved in several thefts and robberies. pic.twitter.com/nQ49dMRaKo