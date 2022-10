Karwa Chauth Funny Memes: करवा चौथ पर आ रहे ऐसे- ऐसे मीम्स, हंस-हंसकर पकड़ लेंगे पेट

Bizarre

Karwa Chauth 2022 Funny Memes: करवा चौथ पूरे भारत में भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना के साथ उपवास रखती हैं। ये एक परंपरागत व्रत है, जो एक त्यौहार के रुप में मनाया जाता है। इस खास दिन पूजापाठ के बाद पत्नी के व्रत का समापन पति के हाथों से कराया जाता है। पति और पत्नी के छोटे मोटे विवादों को लेकर अक्सर हंसी से लोट पोट कराने वाले जोक्स वायरल होते हैं। ऐसे में करवा चौथ के मौके पर भी कई पोस्ट सोशल मीडिया पर ऐसे होते हैं जिसे देख खुद की हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इस बार भी कई ऐसे गुदगुदाने वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं...

महिलाएं कठोर उपवास (Karwa Chauth Vrat) की शुरुआत सूर्योदय से करती हैं। वे दिन भर पानी की एक बूंद तक नहीं लेतीं। शाम को वे व्रत चंद्रमा को देखने और भोग लगाने के बाद ही तोड़ती हैं।

Karwa Chauth 2022 : पाक में फंसा राजस्‍थान की धाई कंवर का 'चांद', 2 बच्‍चे भी बॉर्डर पार, 2 रह गए इधर

परंपरा के अनुसार के करवा चौथ व्रत महिलाएं ही रखती हैं लेकिन अब इसका ट्रेंड में कुछ बदलाव हुआ है। आजकल पुरुष भी इस अनुष्ठान को चिह्नित करने के लिए शामिल हो रहे हैं। ऐसे में नेटिजन्स पीछे कैसे रह सकते हैं। वे ट्विटर पर गए और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर गुदगुदाने नाले मीम्स की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया पर कई करवा चौथ को लेकर मीम्स बहुत मजेदार हैं।

Tomorrow in every joint family, Devrani and Jethani will forget their quarrels and help each other to prepare for Karwa chauth like this....

🤣🤣🤣😂🤪#KarwaChauth pic.twitter.com/CCHXzLDAUX