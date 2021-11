Bizarre

नई दिल्‍ली, 01 नवंबर। वर्तमान समय में लोग पैसा कमाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं लेकिन काम के चलते नींद नहीं पूरी हो पाती। वहीं कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घर के शोरगुल वाले माहौल या अन्‍य कारणों से सो नहीं पाते हैं। यात्रा करते समय नींद आना बड़ी ही कॉमन बात है। खासकर बस की यात्रा करते समय हवा के ठंडे झोके से अपने आप झपकी आने लगती हैं।। ऐसे ही लोगों के लिए एक ट्रैवेल कंपनी ऐसी अनोखी नायाब सेवा शुरू की है जिसमें नींद पूरी करने की सुविधा दी जा रही है।

The company started the bus service to make the passengers sleep, know what are the benefits and charges of the unique facility