दक्षिण भारत के इस गांव में गोबर की होली के साथ खत्म होता है दिवाली उत्सव, लोग गाय के गोबर से करते हैं लड़ाई

Bizarre

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, नवंबर 08। भारत विविधिताओं से भरा हुआ देश है। यहां पर अलग-अलग राज्य की अपनी संस्कृति और अपनी अलग पहचान है। ठीक उसी तरह इन राज्यों के त्योहार भी अलग-अलग हैं। हाल ही में देशभर के अंदर दिवाली का पर्व गया है, जो दीपोत्सव के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। इसी तरह होली भी रंगो का त्योहार है। वैसे इन बड़े त्योहारों के साथ-साथ हमारे देश के अंदर कई त्योहार ऐसे हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं और इन्हें मनाने का तरीका भी बहुत ही अजीब है। ऐसे ही एक त्योहार के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसे 'गोरहब्बा उत्सव' कहते हैं।

#WATCH | Villagers of Gumatapura on the Tamil Nadu-Karnataka border throw cow dung on each other as part of Deepavali celebrations, marking the end of the festival. (06.11.2021) pic.twitter.com/w1fhrp0na5