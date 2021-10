Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 25 अक्‍टूबर। सोशल मीडिया पर आए दिन अचंभित कर देने वाली घटनाएं सुनाई देती हैं। इंटरनेट पर इन दिनों एक फोटो जमकर वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में एक साथ 50 एयरहोस्‍टेस ने बीच चौराहे पर खड़े होकर अपने सारे कपड़े उतार दिए। जिसको देखकर हर कोई हैरान है। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जो इन एयरहोस्‍टेस को एक साथ सबके सामने अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा।

English summary

50 air hostesses suddenly took off all the clothes standing at the middle of the crossroads, know why the last