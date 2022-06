VIDEO: बिहार के पूर्व CM लालू की झारखंड की अदालत में पेशी, 6 हजार का जुर्माना भरने पर हुआ निपटारा

Bihar

पटना। बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें बढ़ते जा रही हैं। बीते 2 महीनों में उनके खिलाफ कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें अदालतों ने सुनवाई की। अब लालू वर्ष 2009 के एक मामले में अदालत में पेश हुए है। उन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप थे। इसके लिए वह झारखंड के पलामू स्थित स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे। इस बारे में उनके वकील ने मीडिया को जानकारी दी।

'अब आरोपों से मुक्त हुए लालू'

लालू प्रसाद यादव के वकील एडवोकेट धीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि, बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि, अब उस मामले का निपटारा कर दिया गया है और वह अब आरोपों से मुक्त हो गए हैं। उन्हें दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है।

