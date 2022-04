बिहार में किसने बेच दी 50 साल पुराने अस्पताल की जमीन ? ऐसे खुली नीतीश सरकार की नींद

Bihar

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुजफ्फरपुर, 25 अप्रैल: बिहार से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि चोर 500 टन का लोहे का पुल ही चुरा कर ले गए। अब खुलासा हुआ है कि वहां साढ़े चार दशक पुराने एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की खाली पड़ी जमीन ही बेच दी गई और भूमाफियाओं की नजर उस सरकारी अस्पताल पर भी थी, लेकिन उससे पहले ही इस घोटाले का पर्दाफाश हो गया। जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन फरवरी में ही बेच दी गई थी, लेकिन यह मामला अब जाकर सरकार की जानकारी में आया है। हर घटना की तरह इस बार भी नीतीश सरकार ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

English summary

Land mafia has sold land worth crores of rupees of a government health center in Muzaffarpur, Bihar. After the matter came to light, the Nitish government has ordered a high level inquiry