VIDEO: पर्चा भरने से पहले तेजस्वी ने तेजप्रताप के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

Bihar

oi-Prashanth Rai

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव आद राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन भरने के लिए रवाना हो चुके हैं। पटना से राघोपुर के लिए निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने अपनी मां, पिता और बड़े भाई तीनों का आशीर्वाद लिया। तेजस्वी यादव को उनकी मां और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दही चीनी खिलाकर विदा किया।

Bihar Election 2020: मां-भाई से आशीर्वाद लेकर नामांकन को निकले Tejashwi Yadav | वनइंडिया हिंदी

इस दौरान तेजस्वी ने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बड़े भाई तेजप्रताप यादव के नामांकन में शामिल होने वाले तेजस्वी को उनके नामांकन में भी बड़े भाई तेजप्रताप यादव का पूरा साथ मिला। राबड़ी यादव के आवास पर दोनों भाइयों की मौजूदगी रही। इस दौरान तेजस्वी ने अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव का भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

#WATCH Patna: RJD leader Tejashwi Yadav seeks blessings of his mother Rabri Devi and elder brother Tej Pratap Yadav. He'll file nomination from Raghopur today, for the upcoming #BiharElections2020.

Rabri Devi says, "People of Bihar and everyone in the party is missing Lalu ji." pic.twitter.com/VTCASwSZCo