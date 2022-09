नहीं रहे 'लौंडा नाच' को नई पहचान देने वाले पद्मश्री रामचंद्र मांझी, लोकसंगीत का कैनवस हुआ सूना

Bihar

oi-Ankur Sharma

पटना, 08 सितंबर। संगीत के क्षेत्र से फिर एक बुरी खबर आई है, मशहूर भोजपुरी लोक नर्तक 'पद्मश्री' रामचंद्र मांझी ने बुधवार रात दुनिया को अलविदा कह दिया। मांझी लंबे वक्त से हार्ट ब्लॉकेज और इंफेक्शन की समस्या से जूझ रहे थे और कल रात पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में वो जिंदगी की जंग हार गए और उन्होंने दुनिया से विदाई ले ली।

English summary

Another bad news has come from the field of music, famous Bhojpuri folk dancer 'Padmashree' Ramchandra Manjhi said goodbye to the world on Wednesday night.Read Profile.