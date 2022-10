Lalu Yadav CBI Chargesheet: लालू के बचाव में उतरे CM नीतीश, बोले- 'हम एक हुए इसलिए ऐसा हो रहा'

Bihar

CM Nitish Kumar defended ally Lalu Prasad Yadav: सीबीआई की तरफ से जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। जिसको लेकर एक बार फिर बिहार की सियासत गरमा गई है। लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव और उनके परिवार का बचाव किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग एक हो गए हैं, यही वजह है कि भाजपा की तरफ से यह सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा मैंने देखा है, कुछ भी नहीं है।

#WATCH | When asked about Prashant Kishor's claim that Nitish Kumar offered him a post recently, Bihar CM says, "It's false. Let him speak whatever he wants,we've nothing to do with it.4-5 yrs back he had told me to merge with Congress.He has gone to BJP & is acting as per it..." pic.twitter.com/5YUzAT6kv8