पटना में 2 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया इंजीनियर, सरकारी आवास से 1 करोड़ बरामद

पटना में एक भवन निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता संजीत कुमार 2 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। लगभग छह साल पहले संजीत कुमार कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नत हुए थे।

Bihar Patna News: बिहार की राजधानी पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ( इंजीनियर) संजीत कुमार 2 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। संजीत कुमार को दो लाख रुपये रिश्वत लेते विजीलैंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद इंजीनियर के आवास पर भी छापेमारी की गई। संजीत कुमार के घर से लगभग 1 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

वहीं दस्तावेज और बैंक खातों का ब्योरा भी मिला है, जो विजीलैंस टीम के लिए केस के लिहादे से अहम है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी आज भी जारी रहेगी।

स्थानीय अखबार के मुताबिक लगभग छह साल पहले संजीत कुमार कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नत हुए थे। पिछले कुछ महीनों से विजीलैंस टीम के पास लगातार उनकी शिकायतें आ रही हैं। एक ठेकेदार ने काम कराने के बदले में छह लाख रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई है। सौदे के मुताबिक रिश्वत की पहली किश्त गर्दनीबाग इलाके में दो लाख रुपये देना तय किया गया था।

