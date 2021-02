रायसेन में उदयपुरा विधायक को धमकी भरा पत्र, एक करोड़ की फिरौती मांगी

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

रायसेन। मध्य प्रदेश के कांगेस विधायक से एक करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। फिरौती की राशि नहीं देने पर उनके दोनों बेटों को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला करीब 15 दिन पुराना है। अब पुलिस ने विधायक की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।

हुआ यूं कि 29 जनवरी की शाम चार बजे विधायक से मिलने उनके आवास पर एक अज्ञात लड़का आया था। विधायक के घर पर मौजूद कर्मचा​री ने युवक को बताया कि वे घर पर नहीं है। इस पर युवक वहां एक चिट्टी छोड़ गया। चिट्टी पर लिखा था कि एक करोड़ की मांग के साथ ही रुपए नहीं देने पर दोनों बेटों को जान से मारने की धमकी दी गई है।

Threat letter demanding Rs 1 cr was found at Congress MLA Devendra Patel's house in Raisen on Jan 29. Accused was captured in CCTV at MLA's house. A similar letter has been sent to a former MLA now, but no complaint filed yet. Rs 5,000 bounty announced for culprit: SDOP Bareli pic.twitter.com/3ZQDJ8FM1a