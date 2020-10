'आइटम' वाले कमेंट पर पार्टी में ही कमलनाथ का विरोध, माणक अग्रवाल बोले-'माफी मांगनी चाहिए'

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। भाजपा नेता इमरती देवी को लेकर कमलनाथ द्वारा दिए गए आइटम वाले विवादित बयान पर अब कांग्रेस में उनके खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल ने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। सभी कार्यकर्ता और नेता उनकी बात सुनते हैं। अगर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए तो कमलनाथ को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने के लिए अभी भी समय है।

वहीं, इस मामले में मीडिया से बातचीत में कमलनाथ ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वे माफी नहीं मांगेंगे और उन्होंने राहुल गांधी को इस संबंध में अवगत करवा दिया कि किसी और संदर्भ में यह बयान दिया गया था। किसी भावनाओं को आहत करना उनका मकसद नहीं था।

#WATCH It is Rahul Gandhi's opinion. I have already clarified the context in which I made that statement... Why should I apologise when I did not intend to insult anyone? If anyone felt insulted, I have already expressed regret: Former MP CM Kamal Nath https://t.co/Io2z9b3Tiu pic.twitter.com/nfB8Eum4nH

#WATCH Kamal Nath ji is from my party but personally, I don't like the type of language that he used...I don't appreciate it, regardless of who he is. It is unfortunate: Congress leader Rahul Gandhi on the former Madhya Pradesh CM's "item" remark pic.twitter.com/VT149EjHu0