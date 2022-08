कारम डैम के पानी से फसल ही नहीं, खेतों की मिट्टी भी बह गई, किसान वहां जिंदगी भर फसल नहीं उगा सकता : पूर्व CM

Bhopal

भोपाल, 17 अगस्त। कारम डैम फूटने के बाद भले ही किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन 304 करोड़ रुपए की लागत से बने डैम का फूट जाना कई सवाल खड़े करता है । 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी, तब इस बांध में लापरवाही को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया,लेकिन अब जब बांध बर्बाद हो चुका है तो उस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को प्रभावित गांव में पहुंचकर किसानों से चर्चा की। उन्होंने बांध स्थल को भी देखा उन्होंने कहा कि फसल ही नहीं खेतों की मिट्टी भी बह गई है। अब किसान जिंदगी भर वहां फसल नहीं उगा पाएंगे। आश्चर्य है कि 6 दिन बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक तो एफआईआर दर्ज कर ठेकेदार की गिरफ्तारी हो जानी थी। कमलनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए सरकार ने दिल्ली वाली कंपनी को प्राइम ठेकेदार बनाया और उसे समझौते के साथ काम दिया। उसके बाद जो हुआ वह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण है। कमलनाथ ने विधायकों के साथ हेलीकॉप्टर में बांध स्थल और गांवों का निरीक्षण किया।

