मध्य प्रदेश : 18 जिलों में पेयजल की 107 ग्रामीण योजनाओं का भूमिपूजन, सीएम-सबको मिलेगा शुद्ध पानी

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को 18 जिलों के लिए 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वर्चुअल भूमिपूजन किया।

इस मौके पर सीएम चौहान ने कहा कि हम पूरे प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांव-गांव बिजली पहुंचाने की योजना बनाई।

उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने हरसंभव प्रयास किए। घर-घर तक बिजली पहुंचने से ग्रामीणों का जीवन सरल हुआ और गांवों के विकास को नई गति मिली है।

Madhya Pradesh: CM Shivraj Singh Chouhan virtually lays the foundation stone for 107 rural drinking water schemes for 18 districts, in Bhopal.

"We will not leave any village without the facility of safe drinking water in the time period of three years," he says. pic.twitter.com/5V5QRycEXQ