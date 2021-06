सिद्धरमैया का बीएस येदियुरप्पा पर निशाना, कहा- नाकामियों की वजह से BJP ही पद से हटा सकती है

Bangalore

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु, जून 8। कर्नाटक की सियासत में इन दिनों फिर से कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट बहुत तेज है। पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पद से हटाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस बीच विपक्ष इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। दरअसल, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मौजूदा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम राज्य के अंदर उचित शासन चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि सरकार गिरे और चुनाव कराए जाएं।

बीजेपी ही येदियुरप्पा को हटाने की तैयारी में- सिद्धारमैया

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा सिर्फ ड्रामा करने में लगे हैं, राज्य के अंदर प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं लोगों के हित के लिए की, लेकिन वो जमीन स्तर पर लोगों के बीच पहुंची नहीं। सिद्धरमैया ने कहा कि इतने नाकाम मुख्यमंत्री के होने के बावजूद ही बीजेपी हाईकमान उन्हें पद से हटाने की योजना बना रहा है।

हम नहीं चाहते कि राज्य में सरकार गिर जाए- सिद्धारमैया

सिद्धारमैया ने कहा कि हमने लोगों के लिए 10 किलो चावल और 10-10 हजार रुपये की राहत मांगी थी, जो अभी तक नहीं मिली है। सिद्धारमैया ने कहा कि हम सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी आंतरिक लड़ाई के कारण उनकी सरकार गिर जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम जल्द चुनाव चाहते हैं, हम उचित शासन चाहते हैं।

Yediyurappa is doing drama, admn in state collapsed. He made some announcements which haven't reached people...We'd asked for 10 kg rice & Rs 10,000 each as relief for people. But being the worst CM, BJP high command planning to remove him from post: Siddaramaiah, ex-Karnataka CM pic.twitter.com/9rIIKfl3LM