हम कांग्रेसियों को लेना शुरू कर दें तो शाम तक इनके 25 विधायक हमारे हो जाएंगे: पंजाब में बोले केजरीवाल

Amritsar

oi-Vijay

अमृतसर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब आए हुए हैं। यहां केजरीवाल ने कई चुनावी घोषणाएं की हैं। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस व विपक्षी दल भाजपा पर करारे हमले किए हैं। केजरीवाल ने आज कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि, बहुत से कांग्रेसी हमारे संपर्क में हैं। मगर हम उन्हें अपने साथ नहीं ले रहे, क्योंकि हम कचरा नहीं उठाना चाहते। अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें तो मैं चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस के 25 विधायक शाम तक हमारे साथ आ जाएंगे।

पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए केजरीवाल ने यहां तक कहा कि, कांग्रेस के 2-3 सांसद भी हमारे संपर्क में हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, बहुत से कांग्रेसी हमसे जुड़ना चाहते हैं..वे आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनके 25 विधायक और 2-3 सांसद हमसे संपर्क किए हैं।

बता दें कि, केजरीवाल ने पंजाब में चुनाव जीतने पर हर पंजाबी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में 24 घंटे बिजली देने और पुराने सभी बकाया घरेलू बिल माफ करने का भी वादा किया। चूंकि, दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में सबसे मजबूत मानी जाती है। यहां के पिछले विधानसभा चुनाव में आप ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई थी। आप का पंजाब में लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ था। इस बार आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। उनका प्रयास है कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी आप सरकार बनाए।

पंजाब चुनाव को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान- सत्ता में आए तो 24 घंटे बिजली, बकाया माफ और 300 यूनिट मुफ्त

कुछ किसानों से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हम यहां 3 प्रमुख कार्य जरूर करेंगे। पहला, हम हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। दूसरा, सभी लंबित घरेलू बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे और लोगों के कनेक्शन बहाल कर दिए जाएंगे। तीसरा, 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी।"

