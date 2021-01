अलवर के भिवाड़ी में एटीएम पर लूट, गैस कटर से काटकर बदमाश ले गए छह लाख रुपए

Alwar

oi-Vishwanath Saini

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में बदमाशों ने एटीएम लूट लिया। खबर है कि वे एटीएम से छह लाख रुपए भी ले गए। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार वारदात भिवाड़ी में स्थित आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में हुई है। सुबह लोगों ने एटीएम टूटा हुआ देख पुलिस व बैंक के अधिकारियों को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि एटीएम के कैश बॉक्स को गैस कटर से काटा गया है। बैंक अधिकारियों के मुताबिक एटीएम में करीब छह लाख रुपए हुए थे, जो अब गायब हैं। पुलिस ने जिलेभर में विशेष नाकाबंदी करवाई है।

Rajasthan: Unknown person(s) robbed an ATM machine, in Bhiwadi, last night

"Last night, the ICICI ATM was cut from the side & about Rs 6 lakhs were stolen. The number of people who're involved has still not been ascertained. An investigation is currently underway," says police pic.twitter.com/N3qKwCKTxz