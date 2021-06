कोरोना वॉरियर दंपती की मौत के बाद बेटियां लगा रही सरकार से गुहार, शहीद का दर्जा दिलाने की मांग

Ajmer

oi-Vishwanath Saini

अजमेर, 2 जून। कहने को तो राजस्थान सरकार कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु पर 50 लाख रुपए देने और अन्य सुविधाएं परिजन को देने के वादे कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है।

अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों की सेवा के दौरान संक्रमित होकर मौत के मुंह में जाने वाले नर्सिंग दंपति की बेटियां सरकार की ओर मुंह ताक रही है। सरकारी सुविधाओं के लिए वह दर-दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा।

अजमेर की मीर शाह अली कॉलोनी निवासी करतार और उसकी पत्नी जेएलएन अस्पताल में नर्सिंग प्रथम श्रेणी के रूप में कार्यरत थे। मृतक नर्सिंग दंपति की बेटी नीलिमा सिंह ने बताया कि 20 उसकी मां चंद्रावती और पिता करतार मरीजों की सेवा करते हुए कोरोना संक्रमित हो गई।

