गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 8 और कोरोना मरीजों की मौत, प्रशासन ने कही ये बात

पणजी, 16 मई। कोरोना का तांडव पूरे देश में जारी है, बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से देश कई राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेटिंलेटर्स की कमी हो गई है। गोवा भी इस समस्या से जूझ रहा है। शनिवार को यहां ऑक्सीजन की कमी से आठ मरीजों ने दम तोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक शनिवार को गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती 8 कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। बता दें कि ऑक्‍सीजन की कमी के कारण अब तक कुल 83 कोरोना मरीजों की मौत मेडिकल कॉलेज में हो चुकी है।

हालांकि अस्पताल प्रशासन ने कहा कि इन 8 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं बल्कि कोरोना की वजह से हुए निमोनिया के कारण हुई है। बता दें कि अस्पताल में हुई ज्यादा मौतें देर रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई हैं। सीएम प्रमोद सावंत ने भी कहा कि जीएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर एकदम गलत है। उन्होंने ऐलान किया कि गोवा के प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से इस्तीफे की मांग

अस्पताल में इस तरह की किल्लत के लिए विपक्ष ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, उसने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से इस्तीफे की मांग की है। मालूम हो कि गोवा में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 42% है, बीते 24 घंटों में यहां 58 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यहां कि पॉजिटिविटी रेट देश के सारे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है।

देश में कोरोना का कोहराम जारी

रविवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 3,11,170 नए केस सामने आए हैं और 4,077 लोगों की मौत हुई है। जिसके बाद देश में अब पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,46,84,077 हो गई है और कुल मौत का आंकड़ा 2,70,284 पहुंच गया है। इस वक्त इंडिया में कुल सक्रिय केसों की संख्या 36,18,458 है, जबकि बीते 24 घंटों में अस्पताल से 3,62,437 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं जिसके बाद अब कुल डिस्चार्ज लोगों की संख्या 2,07,95,335 पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 17,33,232 लोगों को कोराना वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद देश में टीकाकरण का आंकड़ा 18,22,20,164 पहुंच गया है।

