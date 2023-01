JEE Main 2023: गड़बड़ी के बाद जारी किए कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड, 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच होगा Exam

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने बताया कि कुछ उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अन्य को कड़ी जांच के बाद छोड़ दिया जाएगा। पात्र पाए गए अन्य उम्मीदवारों की परीक्षा 28 जनवरी से 1 फरवरी, 2023 के बीच आयोजित की जाएगी।

Jobs

oi-Love Gaur

JEE Mains 2023 Admit Card: देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एंट्रेस एग्जाम जेईई मेन 2023 (JEE Main 2023) के जनवरी सेशन की शुरुआत 24 जनवरी (मंगलवार ) से हो गई है। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जा रही है। पहला सेशन जनवरी में और दूसरा अप्रैल में आयोजित होगा। पहले सत्र की परीक्षा मंगलवार को दो शिफ्टों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 से 6 बजे का समय हुई। इन एग्जाम में सफल होने वाले छात्र फिर जेईई एडवांस्ड परीक्षा देंगे। हालांकि इस दौरान कुछ छात्रों के ए़डमिट कार्ड में गड़बड़ी होने के बाद परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया।

वहीं अब परीक्षा आयोजित कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अन्य को कड़ी जांच के बाद छोड़ दिया जाएगा। पात्र पाए गए अन्य उम्मीदवारों की परीक्षा 28 जनवरी से 1 फरवरी, 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। दरअसल कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनको पहचान पत्र या फिर फोटो के कारण रोक दिया गया था। जिसके बाद NTA ने स्क्रूटनी की है और कुछ उम्मीदवारों के हॉल टिकट जारी किए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी।

#JEEMAIN2023 | Admit Cards for some candidates have been issued. Others will be released after close scrutiny. Examination of other candidates found eligible will be held between 28th Jan to 1st Feb, 2023: National Testing Agency