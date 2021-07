JEE (Advanced) 2021 Examination: IIT में प्रवेश के लिए 3 अक्टूबर को होगी जेईई एडवांस्ड की परीक्षा

Jobs

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 26 जुलाई। आईआईटी (IIT), एनआईटी (NIT) व ट्रिपल आईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन के लिए जेईई एडवांस्ड 2021 की तारीख की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से यह जानकारी दी।

धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा कि इस परीक्षा का आयोजन 3 अक्टूबर 2021 को कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए किया जाएगा।

JEE (Advanced) 2021 examination for admission in IITs will be held on the 3rd October 2021. The examination will be conducted adhering to all Covid-protocols, tweets Union Education Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/gIMdwfcKn8