JEE Advanced 2021 Topper: आईआईटी दिल्ली के मृदुल अग्रवाल ने किया टॉप, देखिए टॉपर की लिस्ट

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) खड़गपुर ने जेईई एडवांस्ड रिजल्ट 2021 की घोषणा कर दी है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी किए गए हैं। जेईई एडवांस्ड में इस साल आईआईटी दिल्ली के मृदुल अग्रवाल ने टॉप किया है। मृदुल अग्रवाल को 360 में 348 नंबर आए हैं। आईआईटी दिल्ली जोन की काव्या चोपड़ा ने सीआरएल 98 के साथ महिला वर्ग में टॉप किया है। उन्होंने 360 में से 286 अंक प्राप्त किए हैं।

जेईई एडवांस्ड 2021 में पेपर 1 और 2 दोनों में कुल 1,41,699 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसमें से 41,862 उम्मीदवार पास हुए हैं।

जेईई एडवांस्ड 2021 का रिजल्ट, टॉपर्स की लिस्ट और आंसर की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर उपलब्ध हैं। प्रश्न प्रत्र और आंसर की देखने के लिए इस लिंक jeeadv.ac.in/paper2021.php पर जाएं। वहीं जेईई एडवांस्ड 2021 का रिजल्ट देखने के लिए इस लिंक result.jeeadv.ac.in पर जाएं।

JEE (Advanced) 2021| Mridul Agarwal of IIT Delhi scores top rank; obtained 348 marks out of 360 marks. Kavya Chopra of IIT Delhi zone has topped in the female category with CRL 98. She obtained 286

marks out of 360.