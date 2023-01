IGNOU ने इन 60 पदों पर निकाली भर्ती, बिना परीक्षा के नौकरी पाने का मौका, जानें योग्यता सहित अन्य बातें

इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने टीचिंग के पदों पर शानदार भर्ती निकाली है। उम्मीदवार इन पदों पर 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

IGNOU Recruitment 2023: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका सामने आया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने टीचिंग के पदों के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार पदों से संबंधिक जानकारी ले लें। उम्मीदवारों को बता दें कि आवेदन 30 जनवरी 2023 से पहले कर दें।

IGNOU took out recruitment on these 60 posts, opportunity to get job without exam, know qualification and other things