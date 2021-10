CTET परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान, 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आयोजित होगी परीक्षा

Jobs

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अक्टूबर 19। CBSE ने CTET परीक्षा 2021 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस साल CTET की परीक्षा 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर पूरा विवरण जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सीटीईटी परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले 19 अक्टूबर यानि कि आज बंद होना था, लेकिन बोर्ड ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वो इस परीक्षा में बैठ पाएंगे और जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया है, वो 25 तारीख से पहले अप्लाई कर दें। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 20 सितंबर से हुई थी।

28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच आवेदन फॉर्म में कर सकते हैं बदलाव

आपको बता दें कि सीटीईट परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द जारी किए जाएंगे, जिसके बाद छात्र परीक्षा में बैठ सकेंगे। परीक्षा केवल सीबीटी मोड (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) में आयोजित की जाएगी। इस बार की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सुविधा के लिए लेह में एक और परीक्षा सेंटर बनाया गया है। उम्मीदवार जो पहले ही सीटीईटी-दिसंबर 2021 के लिए आवेदन कर चुके हैं और अपना शहर बदलना चाहते हैं या ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने विवरण में कोई सुधार करना चाहते हैं वो 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच बदलाव कर सकते हैं।

CBSE will conduct the 15th edition of Central Teacher Eligibility Test (CTET) between 16.12.2021 to 13.01.2022. The test will be conducted in CBT Mode only (Computer Based Test). The online application process for CTET examination has been started from 20-09-2021: CBSE pic.twitter.com/V1kQYg47DQ