पीएम रामबाण सुरक्षा योजना के तहत नागरिकों को कोरोना के इलाज के लिए मिल रहे 4000 रुपए, जानें इस दावे का सच

Fact Check

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 6 दिसंबर। ​इंटरनेट ने एक तरफ जहां लोगों का जीवन आसान किया है, वहीं इसके बढ़ते चलने ने कई नए खतरे भी उत्पन्न कर दिये हैं। इंटरनेट के माध्यम से जहां आप एक ही जगह से पूरी दुनिया की जानकारी जुटा सकते हैं, वहीं दूसरी तरह यह फेक न्यूज का अड्डा बनता जा रहा है। सोशल साइट्स पर हर रोज कई ऐसी गलत जानकारियां प्रसारित होती हैं, जिनके जाल में फंसकर कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभार यह पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि यह खबर सच है या नहीं। आज हम आपके सामने एक और ऐसी खबर लाए हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आइए जानते हैं इस खबर का सच...

​

प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना को लेकर एक मेसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस खबर में दावा किया गया है इस योजन के तहत सरकार कोरोना के इलाज के लिए नागरिकों को 4000 रुपए दे रही है।

आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है और सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। यदि आपको भी ऐसा कोई मेसेज मिला है तो कृपया सतर्क रहें।

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने इस दावे का खंडन किया है। पीआईबी भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार-पत्रों व इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है। पीआईबी ने इस दावे को लेकर लोगों को आगाह करते हुए ट्वीट किया है कि यह दावा फर्जी है। पीआईबी ने कहा कि सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। ऐसी फर्जी वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें।

A #Fake website is claiming that under the PM Ramban Suraksha Yojana, citizens are entitled to a financial aid of Rs 4000 for treatment of #COVID19.#PIBFactCheck

▶️No such scheme is being operated by the Govt. of India.

▶️Do not engage with such fake websites! pic.twitter.com/w1TXUNbjf4