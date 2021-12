Fact Check: 5 करोड़ की लॉटरी वाले मैसेज के चक्कर में ना पड़ें, PIB ने जारी किया अलर्ट

Fact Check

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 2 दिसंबर: आज ज्यादातर लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, जिस वजह से वो किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। वैसे तो इसके बहुत से फायदे हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्व भी इन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं, जो किसी ना किसी तरीके से लोगों को चूना लगाने का तरीका खोजते रहते हैं। अब भारत सरकार के प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है।

पीआईबी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ठगों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों को विस्तार से बताया गया। उसके साथ पीआईबी ने लिखा कि आपके फोन पर जब 5 करोड़ की लॉटरी जीतने वाला मैसेज आता है, तो देखने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सावधान रहें। ये ठगों द्वारा बिछाया गया एक जाल है। इसके चक्कर में आकर आप अपनी निजी जानकारी ना साझा करें, वर्ना आपको चूना लग सकता है।

𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬!! 𝐘𝐨𝐮'𝐯𝐞 𝐰𝐨𝐧 𝐚 𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫𝐲 𝐰𝐨𝐫𝐭𝐡 ₹𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎.

Sounds familiar?

Fraudsters try to lure people in the name of lottery, worth millions of rupees

Beware! Don't share your personal & financial details with anyone#PIBFactree pic.twitter.com/Dt0bqVd76p