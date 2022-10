Gambia cough syrup:किडनी की बीमारी से बच्चों की मौत या भारतीय कफ सिरप जिम्मेदार ? Fact Check

Fact Check

Anjan Kumar Chaudhary

Gambia cough syrup विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत की एक दवा कंपनी की चार कफ सिरप के खिलाफ बुधवार को अलर्ट जारी किया था। डब्ल्यूएचओ ने आशंका जताई कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के तार इन्हीं कफ सिरप से जुड़े हो सकते हैं। तथ्य यह है कि गाम्बिया में पिछले कुछ महीनों में किडनी की बीमारी (acute kidney injury ) की वजह कई बच्चों की असामयिक मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन दवाओं पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया है, सिर्फ एक एडवाइजरी जारी की है। लेकिन, जब वनइंडिया ने इसकी पुख्ता पड़ताल की तो पूरी कहानी बनाई हुई लगती है और लगता है कि गाम्बिया की सरकार ने अपनी नाकामी का ठीकरा भारतीय कंपनी पर फोड़ने की कोशिश की है।

Gambia cough syrup:Contaminated water may be the cause of kidney disease and death in children, WHO has alerted about Indian company's cup syrup