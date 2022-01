Fact Check: प्रधानमंत्री कुसुम योजना में सोलर पंप लगवाने को लेकर वायरल लेटर की क्या है सच्चाई?

Fact Check

oi-Rizwan M

नई दिल्ली, 28 जनवरी: सोशल मीडिया पर एक अप्रूवल लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने की बात कही गई है। इसमें फीस के तौर पर 10,600 रुपए भी मांगे गए हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसको लेकर बताया है कि ये लेटर फर्जी है। इसको लेकर कोई भी विश्वास ना करे और किसी को ये पैसा ना दे।

पीआईबी की फैक्ट चैक साइट ने अपने ट्वीट में बताया है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जारी एक अप्रूवल पत्र में सोलर पंप स्थापित करने के लिए 5,600 रुपए लीगल फीस और 5,000 रुपए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क के रूप में मांगा गया है। यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया गया है, ऐसे में इस पर विश्वास ना करें और इसे शेयर ना करें।

An approval letter issued under Pradhan Mantri KUSUM Yojana is asking for Rs 5,600 as legal charge & Rs 5,000 as additional registration charge to install a solar pump. #PIBFactCheck

▶️This approval letter is #FAKE

▶️@mnreindia has not issued this approval letter pic.twitter.com/5kU0pTxTG4