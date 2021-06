Solar Eclipse 2021: 10 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण, कहां दिखेगा 'Ring Of Fire', क्या करें ना क्या ना करें

Astrology

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 09 जून। साल 2021 का पहला 'सूर्य ग्रहण' गुरुवार यानी 10 जून को लगने जा रहा है। इस दिन 'शनि जंयती' भी है और 'सोमवती अमावस्या' भी है, हालांकि ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है इसलिए इसका सूतक नहीं लगेगा और ये प्रभावी भी नहीं होगा लेकिन ज्योतिष के मुताबिक ग्रहों के परिवर्तन का असर इंसान के जीवन पर पड़ता है इसलिए 'सूर्य ग्रहण' का असर प्रत्येक के जीवन पर पड़ेगा इसलिए ग्रहण के दौरान हर इंसान को कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए।

English summary

The first solar eclipse of 2021 will happen on Thursday, June 10. Here is Timings, Place and Do and Donts during Surya Grahan and All About Ring Of Fire.