Makar Sankranti 2022: सूर्य का मकर राशि में प्रवेश , इन राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें अपनी राशि पर असर

Astrology

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 12 जनवरी। 'मकर संक्रांति' हिंदूओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य का मकर राशि पर प्रवेश करने से इंसान की राशियों पर असर पड़ता है। चलिए जानते हैं कि इस बार की मकर संक्रान्ति किसके लिए खुशखबरी ला रही है और किसके किस्मत के दरवाजे खोल रही है। मालूम हो कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास या धनुरमास भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही विवाह आदि शुभ कार्य फिर से शुरू होंगे।

ये होगा राशियों पर असर

मेष

सूर्यदेव का गोचर आपके दशम भाव में होगा। इस गोचर से आपको अपने करियर में कड़ी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। आपकी काफी तरक्की होगी, साथ ही इस दौरान आपके पिता की भी तरक्की सुनिश्चित होगी।

वृषभ

सूर्य देव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। इस स्थान पर सूर्य का गोचर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। आप अपने कार्यों में जितनी मेहनत करेंगे, उससे आपको शुभ फल मिलेंगे।

मिथुन

सूर्य देव आपके आठवें भाव में गोचर करेंगे। । इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपके जीवन में वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

कर्क

सूर्य देव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा।

सिंह

सूर्य देव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपको अपने शत्रु पक्ष से दूर रहने की जरूरत है। दोस्तों के साथ संबंध बेहतर होंगे।

HAPPY PONGAL 2022: 'पोंगल' पर अपनों को भेजें ये प्रेम भरे संदेश

कन्या

सूर्य देव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको कोई भी काम सोच-समझकर करें और अपना विवेक बनाए रखें।

तुला

सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको जमीन और वाहन का सुख भी मिलने की उम्मीद है।

वृश्चिक

सूर्य देव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के कारण आपको अपने भाइयों और बहनों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा।

धनु

सूर्य देव आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको धन वृद्धि के कई साधन प्राप्त होंगे। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है।

Pongal 2022 : जानिए कब है 'पोंगल', क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त ?

मकर

सूर्य देव आपके प्रथम स्थान पर गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको प्रेम-संबंध का पूरा लाभ मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

कुंभ

सूर्य देव आपके बारहवें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर से आपका यौन जीवन तो अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही आपके ख़र्चे भी बढ़ेंगे।

मीन

सूर्य देव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको अच्छी आमदनी होगी। आपको आय के नए स्रोत भी प्राप्त होंगे, साथ ही आपकी जो भी इच्छा होगी वह अवश्य पूरी होगी।

English summary

Sun will traverse into Capricorn, which is controlled by Saturn. This movement of the sun will impact each zodiac sign in a different way.