यूपी विधानसभा चुनाव 2017: चुनावी बिसात पर क्या सोच रहा यूपी का मुस्लिम वोटर?

प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19.3 फीसदी है। 73 विधानसभा सीटों पर 30 फीसदी मतदाता मुस्लिम हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में इन 73 सीटों पर 35 में सपा ने जीत हासिल की थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 12:03 [IST]

English summary

up assembly election 2017: What is the thinking muslim voters political analysis.