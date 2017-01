बनारस की इन तीन मुस्लिम बहनों को आमिर खान ने भी किया सलाम

बनारस की तीन बहनें खुद पढ़ाई कर गांव में गरीब बच्चों और लड़कियों को पढ़ा रही हैं। उनके इस काम को सब लोग सलाम कर रहे हैं।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 13:45 [IST]

English summary

In Varanasi, three Muslim sisters are teaching girls and poor children. People of the area praising the work of these sisters. Even Aamir Khan and Tina Ambani gave the thumbs up.