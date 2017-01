मथुरा जवाहर बाग बवाल: क्या सच में मारा गया रामवृक्ष यादव? बेटा पकड़ाया

मथुरा में जवाहर बाग में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में रामवृक्ष यादव की मौत की पुष्टि के लिए बेटे राजनारायण का डीएनए टेस्ट किया जाएगा।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 16:52 [IST]

English summary

The mastermind of Jawahar Bagh incident, Ramvriksha Yadav is dead or alive. To prove this, police got success in arresting Ramvriksha's son.