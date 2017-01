दावेदार को टिकट ना मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल, जलाया पार्टी का झंडा

बरेली में भाजपा के दावेदार को टिकट ना देने पर उसके समर्थकों ने काफी बवाल किया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 23:41 [IST]

English summary

BJP member fired party flag and poster in bareilly, up assembly election 2017