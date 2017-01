बीमार बहन के साथ कर रहे थे अश्लील हरकत, भाई ने विरोध किया तो मार डाला

बीमार बहन का हाल जानने गए युवक की चार युवकों ने ईंटों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। युवक की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 11:57 [IST]

English summary

a man had been to his sister's home for knowing her condition was killed by four man at maliyana in meerut.