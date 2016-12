मायावती के भाई 22 हजार की नौकरी करते थे, उन्होंने बड़े वीर पाले हैं: महेश शर्मा

महेश शर्मा ने कहा कि बीएसपी प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार वही हैं जिनकी नोएडा अथॉरिटी में 22000 रुपए में नौकरी लगी थी। आज उनके पास करोड़ों हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 19:05 [IST]

English summary

modi cabinet minister mahesh sharma attacks over mayawati and her brother