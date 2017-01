मुलायम ने नरेश अग्रवाल और किरणमय नंदा को भी पार्टी से निकाला

मुलायम सिंह ने नरेश अग्रवाल और किरणमय नंदा पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि नंदा रविवार सुबह राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए थे और उसकी अध्यक्षता की थी।

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 19:52 [IST]

English summary

SP supremo Mulayam Singh today expelled party's national vice president Kiranmoy Nanda and senior leader Naresh Agrawal for attending the national convention called by the Akhilesh camp.