भारत-अमेरिका के संबंधों की वजह से कई आतंकी साजिशें हुईं नाकाम

अमेरिका ने कहा भारत अमेरिका की साझेदारी से विफल हुईं कई आतंकी साजिशें लेकिन बराक ओबामा के राष्‍ट्रपति रहते हुए भारत के एनएसजी में न आ पाने का भी अफसोस।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 16:15 [IST]

White House has said many a terror plot foiled due to India-U.S. cooperation.